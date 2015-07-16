قوات إسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

أفادت تقارير إخبارية اليوم الخميس بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية خمسة فلسطينيين فى الضفة الغربية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتشن قوات إسرائيلية حملات مداهمات بصورة شبه يومية فى أنحاء الضفة الغربية والقدس بحثا عن فلسطينيين تصفهم بـ"المطلوبين".
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "أحدهم ناشط حمساوى ، والآخرون يشتبه فى ضلوعهم فى أعمال عنف وشغب".
وأحيل المعتقلون إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم.
وتشن قوات إسرائيلية حملات مداهمات بصورة شبه يومية فى أنحاء الضفة الغربية والقدس بحثا عن فلسطينيين تصفهم بـ"المطلوبين".
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