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قوات إسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

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قوات إسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية قوات إسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية
أفادت تقارير إخبارية اليوم الخميس بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية خمسة فلسطينيين فى الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "أحدهم ناشط حمساوى ، والآخرون يشتبه فى ضلوعهم فى أعمال عنف وشغب".

وأحيل المعتقلون إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم.

وتشن قوات إسرائيلية حملات مداهمات بصورة شبه يومية فى أنحاء الضفة الغربية والقدس بحثا عن فلسطينيين تصفهم بـ"المطلوبين".
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