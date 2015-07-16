أنغام تفتتح مهرجان الصيف الدولى الثالث عشر بمكتبة الإسكندرية

يفتتح مهرجان الصيف الدولى الثالث عشر، الذى ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية فعالياته، بحفل الفنانة أنغام بعد غياب طويل عن الإسكندرية، ويقام الحفل يوم الخميس الموافق 30 يوليو الجارى على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر، أن تشدو الفنانة أنغام خلال الحفل مجموعة من أغنياتها الشهيرة، إضافة إلى عدد من الأغانى الوطنية.

وأعرب المايسترو هشام جبر؛ مدير المركز، عن سعادته لاستضافة الفنانة أنغام بعد طول غياب عن الجمهور السكندرى، لافتًا لأن المهرجان يستضيف هذا العام قامات فنية رفيعة من مصر والعالم العربى، بالإضافة إلى اشتراك فرق موسيقية واستعراضية وأفلام من مختلف دول العالم.

يذكر أن مهرجان الصيف الدولى الثالث عشر يقام فى الفترة من 30 يوليو حتى 4 سبتمبر 2015.