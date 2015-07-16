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بالصور.. انتشال سيارة بمقطورة "مبرد خضروات" من ترعة الإسماعيلية

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تأمين الطرق فى انتشال سيارة بمقطورة "مبرد خضروات" من ترعة الإسماعيلية بمنطقة الكيلو 11 فى الإسماعيلية.

وكان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بانقلاب السيارة رقم (ط د ر8435) نقل دمياط مقطورة رقم 58318 مقطورة دمياط قيادة المدعو عبد المنعم عبد المنعم أحمد 35 سنة سائق ومقيم الزرقا محافظة دمياط فى ترعة الإسماعيلية بمنطقة الكيلو 11 بالإسماعيلية.

وتبين أنه أثناء سير السيارة على طريق القاهرة / بورسعيد اختلت القيادة فى يدى السائق ما أدى إلى قيام السيارة بقطع الطريق من الناحية الأخرى وسقوطها فى الترعة، وتم استدعاء الأوناش العملاقة وتسيير حركة المرور على الطريق ثم انتشال السيارة ومقطورتها من الترعة، ولم تحدث أى خسائر بشرية أو إصابات.

وقال السائق لـ"اليوم السابع": إننى قادم من المملكة العربية بعد أن أوصلت شحنة من الخضروات والفواكه وكنت فى طريقى إلى محافظة دمياط، وفوجئت عند الكيلو 11 بالإسماعيلية بمرور عدد من المواطنين على الطريق أمام السيارة فقمت بمفاداتهم لكن السيارة انقلبت فى الترعة والحمد لله لم يحدث لى أى مكروه.

السيارة بالمقطورة فى الترعة -اليوم السابع -7 -2015
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السيارة بالمقطورة فى الترعة

صورة أخرى للسيارة فى الترعة -اليوم السابع -7 -2015
>

صورة أخرى للسيارة فى الترعة

سائق السيارة -اليوم السابع -7 -2015
>

سائق السيارة

المقطورة أثناء انتشالها من الترعة -اليوم السابع -7 -2015
>

المقطورة أثناء انتشالها من الترعة

الونش أثناء تجهيزه لرفع السيارة -اليوم السابع -7 -2015
>

الونش أثناء تجهيزه لرفع السيارة

المقطورة بعد انتشالها من ترعة الإسماعيلية -اليوم السابع -7 -2015
>

المقطورة بعد انتشالها من ترعة الإسماعيلية

المقطورة على جانب الطريق -اليوم السابع -7 -2015
>

المقطورة على جانب الطريق

السيارة والمقطورة فى ترعة الإسماعيلية -اليوم السابع -7 -2015
>

السيارة والمقطورة فى ترعة الإسماعيلية

الونش بعد انتشال المقطورة -اليوم السابع -7 -2015
>

الونش بعد انتشال المقطورة

السيارة فى الترعة بعد انتشال المقطورة -اليوم السابع -7 -2015
>

السيارة فى الترعة بعد انتشال المقطورة

الونش ورجال الأمن على الطريق -اليوم السابع -7 -2015
>

الونش ورجال الأمن على الطريق

لحظة انتشال المقطورة من الترعة -اليوم السابع -7 -2015
>

لحظة انتشال المقطورة من الترعة

المقطورة لحظة وضعها خارج الترعة -اليوم السابع -7 -2015
>

المقطورة لحظة وضعها خارج الترعة

مساعد مدير الأمن بالقرب من الونش -اليوم السابع -7 -2015
>

مساعد مدير الأمن بالقرب من الونش

السيارة فى الترعة والمقطورة خارج الترعة بعد انتشالها -اليوم السابع -7 -2015
>

السيارة فى الترعة والمقطورة خارج الترعة بعد انتشالها

رفع المقطورة ووضعها على جانب الطريق -اليوم السابع -7 -2015
>

رفع المقطورة ووضعها على جانب الطريق


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مصر 365

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