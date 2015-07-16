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محافظ بورسعيد: مساعٍ جادة لإقناع رجل أعمال شهير برئاسة النادى المصرى

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محافظ بورسعيد: مساعٍ جادة لإقناع رجل أعمال شهير برئاسة النادى المصرى محافظ بورسعيد: مساعٍ جادة لإقناع رجل أعمال شهير برئاسة النادى المصرى
أكد اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد أن هناك مساعى جادة لإقناع رجل أعمال شهير بتولى رئاسة النادى المصرى.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد بالديوان العام بالمحافظة وحضره محمود مطاوع السكرتير العام، والمهندس أسامة أنور السكرتير المساعد والمستشار العسكرى ولفيف من القيادات التنفيذية.

أكد المحافظ أن رجل الأعمال وعد بأنه سوف يخبره بقبوله رئاسة المصرى من عدمه عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

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