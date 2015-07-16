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حبس كهربائى ونجله لاتهامهما بحيازة أسلحة وذخيرة للتشاجر بها فى العمرانية

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حبس كهربائى ونجله لاتهامهما بحيازة أسلحة وذخيرة للتشاجر بها فى العمرانية حبس كهربائى ونجله لاتهامهما بحيازة أسلحة وذخيرة للتشاجر بها فى العمرانية
أمرت نيابة العمرانية بحبس كهربائى ونجله 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، وكشفت التحريات أن المتهمين كانا فى طريقهما للتشاجر مع أسرة زوجة ابن المتهم الأول، وشقيق الثانى بسبب خلافات أسرية وطلب الزوجة للطلاق، بالإضافة إلى التنازع على ملكية شقة الزوجية.

واشتبه الرائد محمد طارق ضابط مباحث قسم شرطة العمرانية فى شخصين يستقلان سيارة ملاكى وبإيقافهما لفحص التراخيص تبين أنهما كل من "إبراهيم.ب.ع" ٦٢ سنة كهربائى ونجله "ف" ٣٦ سنة مدرس، وأثناء فحص التراخيص ظهرت عليهما علامات الارتباك وبتفتيش السيارة عثر على بندقية آلية وبندقية خرطوش و٣٨ طلقة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما الأسلحة والذخيرة المضبوطة للتشاجر مع أسرة زوجة ابن المتهم الأول وشقيق الثانى، حيث إنه متزوج ويرغب أفراد أسرتها فى طلاقها والحصول على الشقة والأطفال، وأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365