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الألمانية: حماس تطالب إسرائيل بأموال مقابل معلومات عن يهود مفقودين بغزة

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الألمانية: حماس تطالب إسرائيل بأموال مقابل معلومات عن يهود مفقودين بغزة الألمانية: حماس تطالب إسرائيل بأموال مقابل معلومات عن يهود مفقودين بغزة
كشف مصدر امنى اسرائيلى اليوم الاربعاء النقاب عن ان حركة المقاومة الاسلامية حماس طالبت بلاده بأموال نظير تقديم معلومات عن مصير إسرائيلى من اصول اثيوبية يدعى ابراهام مانجيستو وإسرائيلى اخر محظور الكشف عن اسمه.

وأضاف المصدر ،الذى لم يتم تسميته، "منذ الكشف عن قضية الاسرائيليين المحتجزين ، لم نتلق أى معلومات اخرى وتتخذ حماس تقديم المزيد من المعلومات عنهما كورقات مساومة"،بحسب صحيفة يديعوت احرونوت" الاسرائيلية فى موقعها الالكتروني.

وتابع المصدر " انهم يريدون منا دفع اموال نظير تقديم معلومات عن مصير الإسرائيليين الاثنين".

وفيما يتعلق تبادل الجثث بعد عمليات الجرف الصامد الاسرائيلية فى قطاع غزة ، قال المصدر انه اسرائيل عرضت فى محادثات غير مباشرة مع حماس فى القاهرة بعد العملية اعادة جثث مقاتلين فلسطينيين واخرين تم اعتقالهم خلال العملية مقابل جثتى الجنديين اورون شاؤول وهادار جولدين.

واستطرد المصدر " هذا الاقتراح مازال مطروحا على الطاولة اليوم "،مؤكدا ان قضية الاسرائيليين الاثنين المفقودين فى غزة يتم التعامل معها على نحو منفصل عن قضية جثتى الجنديين.

يذكر ان محمود الزهار عضو المكتب السياسي، لحماس قد أعلن يوم الخميس الماضى أن حركته مستعدة لتقديم معلومات حول المفقودين الإسرائيليين فى قطاع غزة، مقابل الإفراج عن محررى صفقة الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم.
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