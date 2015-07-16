حبس عاطل حول منزله وكرا لتصنيع وبيع الأسلحة النارية فى القليوبية

أمر محمد عبد المؤمن، وكيل أول نيابة مركز شرطة طوخ، بحبس "عاطل" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه ‫‏بتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم صلاح عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه معلومات عن قيام المتهم "محمد.ع.ع"، 26 سنة، عاطل، باتخاذ مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى تصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية.

وبمداهمة مسكنة تم ضبط عدد [1] سلاح نارى رشاش برتا مطموس الأرقام، وعدد [4] أسلحة نارية "فرد خرطوش محلى الصنع"، وعدد [1] سلاح نارى فرد محلى الصنع عيار 7.62×39، وعدد [18] طلقة مختلفة الأعيرة، وعدد [6] مواسير معدة للتصنيع، وعدد [1] ماسورة مزدوجة معدة للتصنيع، وعدد [10] قطع حديدية مختلفة لتسهيل عملية التصنيع، وعدد [11] إبرة ضرب نار، وعدد [9] قنطرة تتك، وعدد [7] طارق حديدى، وعدد [2] جانب حديد للفرد الخرطوش، بالإضافة إلى أدوات التصنيع عبارة عن [شنيور – ماكينة لحام كهربائية – عدد 3 شواكيش – عدد 2 منشار حدادى - عدد 15 سوستة – عدد من المفاتيح والمفكات].

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بقيامه بتصنيع الأسلحة النارية وبيعها، تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة سيد الشنوفى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار مؤمن سالمان، المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.