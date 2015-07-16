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لو هتعمل ليزك.. بلاش العدسات اللاصقة قبل العملية المكياج بعدها

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لو هتعمل ليزك.. بلاش العدسات اللاصقة قبل العملية المكياج بعدها لو هتعمل ليزك.. بلاش العدسات اللاصقة قبل العملية المكياج بعدها

كتب محمد فرج أبو العلا

أوضح الدكتور عبد العليم محمود، استشارى طب وجراحة أمراض العيون، أن عملية الليزك عبارة عن عملية تسليط أشعة الأكزيمر ليزر على طبقات القرنية، حيث يتم فصل جزء من القرنية بواسطة جهاز الفصل الإلكترونى، وبعد ذلك يتم ثنى الجزء المفصول وتسليط أشعة الليزر على الطبقة السطحية للقرنية، ثم إعادة الجزء المفصول من القرنية إلى مكانه الطبيعى. وبين الدكتور عبد العليم محمود، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن ثمة وسائل علمية حديثة فى هذا المجال، هى: شعاع ليزر بدلا من الميكروكراتوم لعمل فصل فى سطح القرنية، مايكروكراتوم بشعاع الماء، مايكروكراتوم بلاستيك لفصل الطبقة السطحية للقرنية وهذا يصلح حتى -6درجات فقط، علاوة على المايكروكراتوم الجراحى. وعن كيفية العلاج، قال الدكتور عبد العليم محمود: العلاج بالليزر عبارة عن أشعة غاية فى الدقة والتخصص ويتحكم فى تشغيلها الكمبيوتر ولا يتعدى تأثيرها الأنسجة المطلوب علاجها. وشدد الدكتور عبد العليم محمود على عدم ارتداء العدسات اللاصقة قبل الفحص الطبوغرافى وعملية الليزر لعدة أيام فى حالة العدسات اللينة، ولعدة أسابيع فى حالة العدسات الصلبة، كما أنه يجب عدم وضع مستحضرات التجميل بمنطقة العين بالنسبة للنساء يوم العملية وبعدها بأربعة أيام.

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