لجنة من "المالية" تعاين أراض مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية بكفر الشيخ

عاينت اللجنة العليا لتقييم الأراضى التابعة لوزارة المالية، برئاسة أيمن جواهر مساعد وزير المالية ومندوب الأوقاف والإسكان، رافقهم اللواء يحيى عيسوى رئيس مركز ومدينة مطوبس أحمد الأفندى رئيس الوحدة المحلية للجزيرة الخضراء، الأراضى المخصصة لإقامة المشروعات بشمال الطريق الدولى بمطوبس بالمنطقة الصناعية .

وأكد اللواء يحيى عيسوى رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن المشروعات التى ستقام على تلك الأرض محطة لتوليد الكهرباء على مساحة 350 ألف متر بقدرة 750ميجاوات، وأيضا 2000 فدان لإقامة استزراع السمكى و30000 ألف متر لإقامة مصنع تدوير القمامة وإقامة جامعة خاصة و3000 فدان لمشروع استزراع أسماك الجمبرى و86 فدانا لإقامة محطة بحثية للأسماك.

وأضاف فى تصريحات له، أن اللجنة قدرت قيمة الأراضى وجدوى المشروعات التى ستقام عليها والتى ستوفر آلاف الفرص للشباب.