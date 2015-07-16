استعدادات أمنية مكثفة فى الوادى الجديد لتأمين احتفالات عيد الفطر

أكد اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، أن الأجهزة الأمنية مستعدة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك بالمحافظة، مؤكدا أن كافة قوات المديرية والأقسام الشرطية التابعة لها قد انهت كافة استعداداتها لتأمين احتفالات العيد.

وأضاف "العشرى"، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أن أجهزة الأمن بالوادى الجديد تكثف تواجدها فى الشوارع والميادين الرئيسية، خاصة محطات مياه الشرب والكهرباء والبنوك وسجن الوادى الجديد العمومى، فيما تتواصل جهود الحملة الأمنية الموسعة لضبط الخارجين على القانون، وتشارك فيها فرق قتالية وأجهزة الأمن الوطنى والأمن العام والبحث الجنائى، وتستهدف تمشيط واقتحام المناطق الصحراوية لتأكد من خلوها من أية عناصر إجرامية أو إرهابية، إضافة إلى التنسيق مع قطاع الأوقاف بالمحافظة لتأمين صلاة العيد فى 53 ساحة خلاء بربوع الوادى الجديد.