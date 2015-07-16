"التعليم" بالسويس: فتح باب الدراسات العليا بـ"خدمة اجتماعية" بورسعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن توصل عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس لاتفاق مع الدكتور نعيم شلبى عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد عن فتح باب القبول بالعام الدراسى 2015/2016 بقسم الدراسات العليا بالمعهد لحملة بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسم اجتماع أو علم نفس للالتحاق بدبلوم الدراسات العليا فى مجالات الخدمة الاجتماعية على يد نخبة من الأساتذة المتخصصين بالجامعات المصرية.

وأشار بيان صادر من مديرية التربية والتعليم إلى أن المعهد يوفر فرصة مواصلة الدراسة للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى التخصص كما يمنح المعهد طلاب الدراسات العليا لديه أولوية الاستعانة بهم فى الإشراف الميدانى على طلاب التدريب بالمعهد.

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