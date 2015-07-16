انتهاء امتحانات القدرات بكلية تمريض جامعة قناة السويس

أنهت كلية التمريض بجامعة قناة السويس اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة ٢٠١٥ علمى علوم الراغبين فى الالتحاق بالكلية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة سمية السيد أبو عبده عميد كلية التمريض، وإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم وكيل الكلية إنه تم اليوم الأربعاء اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية التمريض من بين الذين سحبوا ملفاتهم من مكتب التنسيق بالجامعة وتقدموا بها إلى الكلية من يوم الاثنين الماضى.

وأضافت وكيل كلية التمريض أن الاختبارات شملت (السمات الشخصية والقدرات العقلية واللغة الإنجليزية) إلى جانب المقابلة الشخصية.

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