أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انتهاء امتحانات القدرات بكلية تمريض جامعة قناة السويس

Google+ Print
انتهاء امتحانات القدرات بكلية تمريض جامعة قناة السويس انتهاء امتحانات القدرات بكلية تمريض جامعة قناة السويس
أنهت كلية التمريض بجامعة قناة السويس اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة ٢٠١٥ علمى علوم الراغبين فى الالتحاق بالكلية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة سمية السيد أبو عبده عميد كلية التمريض، وإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم وكيل الكلية إنه تم اليوم الأربعاء اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية التمريض من بين الذين سحبوا ملفاتهم من مكتب التنسيق بالجامعة وتقدموا بها إلى الكلية من يوم الاثنين الماضى.

وأضافت وكيل كلية التمريض أن الاختبارات شملت (السمات الشخصية والقدرات العقلية واللغة الإنجليزية) إلى جانب المقابلة الشخصية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365