ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة بشمال سيناء ونسبة النجاح 78%

أعلنت مديرية التربية والتعليم مساء الأربعاء، أسماء الطلبة الأوائل فى الثانوية العامة وجاء فى ترتيب أوائل قسم علمى علوم: "رباب محمد جمال مجموع 405.5 درجة مدرسة الغزالى بنات الشيخ زويد، وإبراهيم محمد إبراهيم طاهر مجموع 408، إيناس أحمد إبراهيم مجموع 407.5، أحمد اليمانى فتحى مجموع 407، أحمد عبد القادر مجموع 407، عبد الرحمن محمد أحمد مجموع 407، نهير أحمد فؤاد عطية مجموع 407، محمد محمود جمال إبراهيم مجموع 406.5، الشيماء إبراهيم رشاد 406.5، أميرة سالم على سالم مجموع 406.5".

والعشرة الأوئل بالقسم العلمى "رياضيات"، أحمد عبد الله أحمد مجموع 406.5، خالد عثمان سالم 406.5، على سليم على سليمان مجموع 406.5 درجة، عمر مصطفى عطية مجموع 405.5، أحمد محمد السيد مجموع 405، جمال جمال نافل مجموع 404، مصطفى أحمد صالح مجموع 404، أحمد رفيق حمدى مجموع 403.5، محمد السيد أحمد مجموع 403، إبراهيم محمد إبراهيم مجموع 402.

وأوئل القسم الأدبى، محمد أشرف عبد الوهاب مجموع 406، إسراء على السيد مجموع 396، رشا عبد الرحمن سلامة مجموع 396، أسماء أحمد مهنى مجموع 391.5، فاطمة الزهراء عبد الله مجموع 390.5، رانيا حامد إبراهيم مجموع 389، صفاء محمد على مجموع 389، إبراهيم صابر إبراهيم مجموع 386.5، دينا عبد الحميد مجموع 386.5، آية صالح سالم 385.5.

وأوضح بيان المديرية أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة بلغت 78% على مستوى المحافظة، وحققت إدارة بئر العبد التعليمية المركز الأول 82.9، وحققت إدارة الشيخ زويد المركز الثانى بنسبة 82.4%، وإدارة العريش المركزى الثالث بنسبة 78%، وإدارة رفح التعليمية المركز الرابع بنسبة 80%، وإدارة الحسنة المركز الخامس بنسبة 64%، وإدارة نخل التعليمية المركز السادس بنسبة 33%.

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