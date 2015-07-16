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رسميًا.. طرح دواء جديد لنوع خطير من سرطان الرئة

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رسميًا.. طرح دواء جديد لنوع خطير من سرطان الرئة رسميًا.. طرح دواء جديد لنوع خطير من سرطان الرئة
صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" فى الثالث عشر من شهر يوليو الجارى على طرح دواء جديد لأحد أنواع سرطان الرئة الخبيث، والذى يعد السبب الأول للوفاة بين الرجال والنساء المصابين بالأورام داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعرف الدواء الجديد باسم إيريسا "Iressa " ويحتوى على المادة الفعالة جفيتينيب "gefitinib" وهو سيستخدم كخيار علاجى أول للمرضى المصابين بسرطان الرئة ذى الخلايا غير الضئيلة "NSCLC" من النوع الخبيث، وهو مصمم للمرضى الذين يحملون طفرة جينية معينة تعرف باسم "EGFR"، ويمكن الكشف عن هؤلاء المرضى باستخدام اختبار مرفق مع الدواء.

وتعتمد آلية العقار الجديد على تثبيط بعض الأنزيمات "الكيناز"، وقطع إمداد الخلايا السرطانية بالبروتينات التى تحتاجها للنمو، وهو ما يؤدى إلى موتها.

وتم التأكد من كفاءة وأمان عقار "إيريسا" عقب خضوع 106 مرضى بسرطان الرئة الخبيث ذى الخلايا غير الضئيلة للتجارب الإكلينيكية، وتم اختيارهم من عدة مراكز بحثية على مستوى العالم، وحصلوا جميعًا على العقار الجديد بجرعة 250 مجم بمعدل مرة واحدة يوميًا.

وكانت النتائج إيجابية، وحدث انكماش فى الورم لدى 50% من المرضى واستمر هذا التأثير لمدة 6 شهور كاملة، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها بعض المرضى: حدوث تلف بالكبد والإسهال الشديد ومشاكل بالعين والرئة والجهاز الهضمى.

وتمتلك شركة أسترا زينيكا الأمريكية الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء الجديد.
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مصر 365