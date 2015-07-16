4 مسلحين ملثمون يستولون على 50 ألف جنيه من موظف بكرداسة

تعرض موظف لعملية سطو مسلح على يد مجهولين أطلقوا عليه النار بمنطقة كفر حكيم التابعة لمركز كرداسة.>البداية بتلقى اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، بلاغًا بتعرض موظف يدعى "سلامة.م" لعملية إطلاق نار أثناء مروره بطريق كفر حكيم المنصورية، وتعدى عليه 4 مسلحين ملثمون وتمكنوا من سرقوا مبلغ خمسين ألف جنيه وفروا هاربين.

وتكثف أجهزة الأمن بقيادة المقدم عصام نبيل، رئيس مباحث قسم كرداسة، تحرياتها حول الواقعة لضبط المتهمين.

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