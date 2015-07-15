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إيقاف مدير مستشفى الضبعة عن العمل.. وتشكيل لجنة للتفتيش على الأطباء

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إيقاف مدير مستشفى الضبعة عن العمل.. وتشكيل لجنة للتفتيش على الأطباء إيقاف مدير مستشفى الضبعة عن العمل.. وتشكيل لجنة للتفتيش على الأطباء
عقد المجلس الإقليمى للصحة بمطروح، برئاســـــة اللــــواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، وبحضور الســـيد الإمــام السكرتير العام، ومديرى المستشفيات المختلفـة بالمحافظــــة وعدد من الجهات التنفيذية المختصة بديوان عـــام المحافظـــة.

وقرر المحافظ، خلال الاجتماع، إحالة مدير مستشفى الضبعة للتحقيق وإيقافه عن العمل، نظرا لتعدد الشكاوى من المواطنين بعدم وجود أطباء بالمستشفى ونقص المعدات الطبية.

كما وجه المحافظ لمدير مديرية الصحة بعمل جدول للنوبتجيات للعاملين بالمستشفيات من أطباء وممرضات وفنيين مع تشكيل لجنة من مجالس المدن وديوان عام المحافظة للمرور الدورى صباحا ومساء على المستشفيات للتأكد من تواجد الأطباء بالمستشفيات فى الوقت المحدد لهم.

وأكد المحافظ أن الوضع الصحى بمطروح يحتاج إلى التطوير وتحسين الخدمة الطبية للمواطنين، مع مزيد من الجهد والعمل والإسراع بالإجراءات، مضيفًا أنه سيتم توجيه أقصى عقوبة للأطباء المتقاعسين عن توفير خدمات طبية للمواطنين.

وشدد المحافظ على حسن التعامل والاهتمام وتوفير الراحة للمرضى، وعدم الإهمال والصيانة الدورية للأجهزة والمعدات الطبية، وتنظيم دورة العمل داخل المستشفيات من خلال الإدارة الواعية.

وأشاد المحافظ بمركز قسطرة القلب بمطروح والجهود المبذولة لخدمة المرضى خلال الأشهر الماضية، موضحًا أنه تم دعم المركز بالأجهزة المطلوبة لتوفير الراحة للمرضى بدلا من السفر خارج المحافظة.

وقرر المحافظ دعم مستشفى السلوم بمولد كهربائى، بالإضافة إلى دعم جميع المستشفيات بنقاط شرطة لتأمين المستشفيات، كما وافق المحافظ على دعم مستشفى الحميات بأول جهاز للتحليل الفيروسات الكبدية b.c.r بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

اجتماع المجلس الإقليمى للصحة بمطروح -اليوم السابع -7 -2015
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اجتماع المجلس الإقليمى للصحة بمطروح

محافظ مطروح يوقف مدير مستشفى الضبعة عن العمل -اليوم السابع -7 -2015
>

محافظ مطروح يوقف مدير مستشفى الضبعة عن العمل

جانب من الاجتماع وبحث أوضاع الصحة بمطروح -اليوم السابع -7 -2015
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جانب من الاجتماع وبحث أوضاع الصحة بمطروح


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