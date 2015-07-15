بالصور.. مسابقة بين مدارس كفر الشيخ لتصميم بوست عن قناة السويس

أكدت الدكتورة منى يحيى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى والأبطال العاملين بقناة السويس يسابقون الزمن لافتتاح قناة السويس الجديدة، ذلك المشروع العملاق الذى يتم إنجازه خلال عام بدلا من إتمامه فى خمس سنوات.



>وأضافت أنها قررت إجراء مسابقة بين مراكز الإعلام بمديرية التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ فى الإدارات التعليمية، يشارك فيها مسئول الإعلام بكل إدارة تعليمية لتصميم بوست يجمع بين قناتى السويس الجديدة والقديمة يظهر به عبق الماضى وكفاح أجدادنا فى حفر القناة السويس القديمة وجهود رجالنا وأبطالنا منذ إعطاء الرئيس إشارة البدء فى حفر قناة السويس الجديدة التى تحمل المستقبل المشرق لمصرنا الغالية وأثارها على الشعب المصرى.

وأشارت أنها كلفت محمد فتحى المنسق الإعلامى بالمديرية ومصطفى العافى وكيل الإعلام وكل منسقى الإدارات التعليمية بعمل برنامج عد تنازلى للأيام المتبقية حتى افتتاح قناة السويس الجديدة ينشر خلال مواقع إدارات الإعلام كل المعلومات عن قناة السويس الجديدة والقديمة، مضيفة أنها ستكافئ صاحب أفضل بوست وصاحب أفضل تغطية إعلامية.



>