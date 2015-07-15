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بالصور.. وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى معهد الكبد الجديد بالمنوفية

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تفقد الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، جميع أقسام المستشفى الجديد لمعهد الكبد والتشغيل التجريبى للمستشفى مساء أمس، بحضور الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عادل مبارك، نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد شعراوى، عميد معهد الكبد، والدكتور محمود علام، مدير معهد الكبد.

وأثنى وزير التعليم العالى على مستوى المستشفى من التجهيزات والأداء والتشغيل، تمهيدا لافتتاحه رسميا بعد عيد الفطر المبارك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد شعراوى، عميد معهد الكبد بجامعة المنوفية، أنه تم الموافقة على فصل مستشفى معهد الكبد القومى الجديد عن المعهد كمؤسسة تعليمية وتخصيص ميزانية منفصلة له قدرها 70 مليون جنيه، وذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وأضاف عميد المعهد، أن المستشفى قد بدأ التشغيل التجريبى منذ 3 أيام بجميع أقسامه، وأشار إلى أن ذلك المستشفى سوف يكون طفرة كبيرة فى تقديم أفضل الخدمات الطبية المجانية لمريض الكبد بجميع أنحاء محافظات الجمهورية.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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