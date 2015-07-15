بالصور.. دورة رمضانية بالإسماعيلية على اسم الشهيد النقيب محمد صالح السماك

فاز فريق مركز شباب روض الصولى التابع لمركز ومدينة أبو صوير بالمركز الأول فى مسابقة الدورة الرمضانية لكرة القدم والتى شارك بها 22 فرقة من مراكز شباب القرى فى المباراة الختامية للدورة بين فريقى مركز شباب روض الصولى ومركز شباب قرية شعيب، والتى انتهت بفوز روض الصولى على شعيب 2/1 والتى أقيمت على ملعب الأصدقاء بقرية 6 أكتوبر التابعة لقرية المنايف بمركز أبو صوير تحت رعاية رجل الأعمال رفعت دسوقى والمنسق العام والمشرف على تنظيم الدورة الكابتن أشرف حسن.

وقد شهد المباراة الختامية للدورة وتسليم الجوائز للفائزين بالدورة اللواء خيرى عباس مساعد مدير أمن الاسماعيلية والعميد طاهر سليم مأمور مركز شرطة أبو صوير والدكتور صالح السماك والد الشهيد الراحل والعمدة سيد دهشان عمدة قرية السبع أبار شرقية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وحشد جماهيرى كبير من أهالى ومواطنى وشباب المنطقة وتوابعها.



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لافتة الدورة الرمضانية



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أثناء توزيع الجوائز على الفائزين



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تكريم أحد الفائزين



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المشاركون فى الدورة يوزعون جوائز المسابقة



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جانب من الحضور