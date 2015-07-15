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غرفة عمليات لمناهضة التحرش خلال العيد بثلاثة محافظات فى الدلتا

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غرفة عمليات لمناهضة التحرش خلال العيد بثلاثة محافظات فى الدلتا غرفة عمليات لمناهضة التحرش خلال العيد بثلاثة محافظات فى الدلتا
أعلن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية عن تشكيل غرفة عمليات لرصد وتوثيق حالات التحرش والعنف الجنسى بالنساء والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك فى ثلاثة محافظات هى الدقهلية وكفر الشيخ والشرقية، وخصص لذلك الأرقام (01011189178 – 01003760855 – 01226489414 – 01273006221 ) لتلقى الشكاوى ورصد الاعتداءات .

وأكد رضا الدنبوقى، المدير التنفيذى للمركز، أن التحرش الجنسى آفة تهدد المجتمع وأن عقوبة التحرش هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حال التعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسيه أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع.

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مصر 365