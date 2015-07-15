بالصور.. عزبة فرعون شرق الإسكندرية تغرق فى مياه الصرف الصحى

فى أقصى شرق الإسكندرية، وفى إطار الظهير الريفى لحى المنتزه، تقع عزبة فرعون، إحدى العزب التابعة إلى حى المنتزه أول بالإسكندرية، التى سقطت من حسابات المسئولين، حيث تعانى العزب من نقص حاد فى الخدمات والمرافق.

وشكا أهالى العزبة، من عدم وجود صرف صحى، وأنهم مازالوا يستخدمون البيارات التى تتسبب فى نشر الأمراض والتلوث، بالإضافة إلى أنها مكلفة ماليا، حيث تقوم السيارة بشفط البيارة كل أسبوع بمبلغ 300 جنيه، كما شكا أهالى العزبة من وجود مصرف غير مغطى وملغى يشق العزبة ويمر بين المنازل وقد امتلاء بالمياه الراكدة والمتعفنة والقمامة والهيش والحشائش الضارة ليصبح مجرى لنشر التلوث والأمراض بين أهالى القرية خاصة الأطفال، وطالب أهالى العزبة بردم هذا المصرف وإدخال المرافق إلى العزبة.

وتساءل محمد عبد الرازق، منسق حركة "مين بيحب مصر" بدائرة المنتزه ومرشح مستقل بالدائرة، أين محافظة الإسكندرية وهيئة الصرف الصحى وحى المنتزه أول من المناطق العشوائية، بعد تفاقم أزمة الصرف الصحى بمنطقة فرعون وعزبة الشامى التى تغرق فى مياه الصرف وتسببت فى ميل العقارات وأثرت على السلامة الإنشائية لمبانى بالمنطقة.

من جانبه قال اللواء يسرى هنرى، رئيس هيئة الصرف الصحى بالإسكندرية، لليوم السابع، إن العزبة تعد من المناطق المحرومة من المرافق التى تتبع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ومهمة شركة الصرف الصحى هو استلام المشروع بعد الانتهاء وصيانة وتجديد وإحلال المشروعات القائمة بالفعل.



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غرق عزبة فرعون بمياه الصرف الصحى



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انتشار الامراض بسبب مياه الصرف



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الأهالى يشكون من سوء حال المرافق