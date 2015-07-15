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بالصور..استجابة لليوم السابع محافظة الإسكندرية توفر سكنا للحاجة سعاد

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استجابة للحالة الإنسانية التى نشرتها اليوم السابع بتاريخ 5 يونيو 2015 و الخاصة بالحاجة سعاد عبد اللطيف منصور والتى تعانى من الروماتيزم، وأزمة بالصدر بالإضافة إلى أنها ضريرة ويصعب عليها التحرك إلا بمساعدة أحفادها، أعلنت محافظة الإسكندرية عن توفير مسكن لها بدلا من الحجرة الصغيرة التى تملؤها الشقوق ذات السقف الخشبى وتسكن بها هى وأحفادها أمام مساكن كوم الملح بمنطقة القبارى .
>وقامت محافظة الإاسكندرية، أمس الثلاثاء، من خلال حى العامرية برئاسة علاء يوسف رئيس الحى بتسليم سعاد شقة مكونة من غرفة وصالة كاملة المرافق بمساكن توشكا بمنطقة زاوية عبد القادر.

سعاد عبد اللطيف تطلب سكنا آدميا لها -اليوم السابع -7 -2015
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سعاد عبد اللطيف تطلب سكنا آدميا لها

المحافظة تستجيب لطلبها -اليوم السابع -7 -2015
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المحافظة تستجيب لطلبها

توقيع عقد الشقة الجديدة -اليوم السابع -7 -2015
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توقيع عقد الشقة الجديدة

نقل سعاد عبد اللطيف إلى مساكن توشكى -اليوم السابع -7 -2015
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نقل سعاد عبد اللطيف إلى مساكن توشكى

استلام سعاد عبد اللطيف الشقة الجديدة -اليوم السابع -7 -2015
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استلام سعاد عبد اللطيف الشقة الجديدة


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