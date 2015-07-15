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الخامسة مكرر فى الثانوية العامة: أخدت دروس فى كل المواد ومرحتش المدرسة

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الخامسة مكرر فى الثانوية العامة: أخدت دروس فى كل المواد ومرحتش المدرسة الخامسة مكرر فى الثانوية العامة: أخدت دروس فى كل المواد ومرحتش المدرسة
قالت الطالبة مى محمد جودة التى حصلت على المركز الخامس مكرر بشعبة علمى علوم على مستوى الجمهورية، إن الفضل لله فى تفوقى ثم والدى والدتى وكنت أذاكر دروسى 5 ساعات يوميا.

وأضافت الطالبة بمدرسة الشهيد محمد كريم الثانوية المشتركة بقرية أسنيت بكفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية لـ"اليوم السابع"، والدى يعمل مهندس بهيئة سكك حديد ووالدتى تعمل مدرسة رياضيات بمدرسة كفر عزب غنيم للتعليم الأساسى بكفر شكر.

وأكدت مى أنها اعتمدت على الدروس الخصوصية ولم تذهب للمدرسة إلا أيام قليلة قائلة: "كنت باخد الدروس الخصوصية بجميع المواد"، وقالت: "سوف أدخل كلية الطب وبعدها هتخصص فى قسم العيون أو الجراحة، لأننى أحب مجال دراسة الطب".

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مصر 365

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