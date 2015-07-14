بالصور.. أبنية متهالكة وكلاب ضالة بمجمع مدارس أم سلمة بالعامرية

كشفت الحملة التى شنها حى العامرية ثان تحت إشراف علاء يوسف، رئيس الحى، على مجمع مدارس أم سلمة، والذى يضم (مدرسة أم سلمة الابتدائية الرسمية المشتركة ص - مدرسة أم سلمة الإعدادية ص بنات - مدرسة أم سلمة التجريبية ابتدائى وإعدادى ورياض أطفال) عن العديد من مظاهر تهالك المجمع الدراسى.

وتم رصد العديد من مظاهر تهالك تلك المدارس وضرورة مخاطبة إدارة العامرية التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية لعمل الصيانة اللازمة لها. وكذلك المطالبة بشن حملة على الكلاب الضالة بالشوارع خاصة الموجودة خارج المدارس.

وأشارت مروة صالح، معاون رئيس حى العامرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن مدرسة أم سلمة التجريبية ابتدائى وإعدادى ورياض أطفال، تعانى من الإهمال حيث إن هناك أعمال صيانة غير مكتملة وقام المقاول بإنشاء السور الخاص بالمدرسة بشكل غير مرضٍ وغير لائق وغير آمن، كما قام المقاول بتنفيذ أعمال صيانة الحمامات بطريقة غير لائقة وببطء شديد لا يتواكب مع اقتراب موعد العام الدراسى القادم، بالإضافة إلى أن سقف المدرسة متهالك وأطفال الدور الأخير عرضة للخطر وأن المدرسة بدون حراسة نهارية وليلية ولا يوجد تأمين حرائق، مضيفة أنه أثناء الجولة التفقدية تلاحظ أن فناء المدرسة سيسبب أزمة فى فصل الشتاء بتراكم مياه الأمطار نتيجة لعدم مراعاة الميول.

وذكرت مروة "الكارثة أن السنة الدراسية الجديدة اقتربت وهناك 400 طالب فى الصف الأول الابتدائى ليس لهم فصول ولا مقاعد وقام المدير بمخاطبة مدير الإدارة التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية لعمل مبنى جديد وتم إخطارهم بكافة المشاكل دون جدوى أو رد"، ولفتت إلى أن خارج المدرسة هناك كلاب مريضة بها جرب وحيوانات نافقة وتراكمات من القمامة لأن شركة نهضة مصر تريد رفع القمامة ليلا وليس فى أوقات العمل الرسمية، مما يمثل خطورة على طلاب المدارس.



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معاون رئيس الحى أثناء الجولة التفقدية



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تهالك نوافذ الفصول الدراسية



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شققات فى مبنى المدرسة



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الحمامات لم تنته



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كلاب ضالة بالشارع



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التخت متهالكة