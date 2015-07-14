بالصور.. رئيس الوزراء يصل الإسماعيلية لتفقد المشروعات والقناة الجديدة

وصل، منذ قليل، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس هانى ضاحى وزير النقل، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، إلى محافظة الإسماعيلية، لتفقد الأعمال التى تمت داخل المحافظة بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، المقرر افتتاحها 6/8/2015.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء، يرافقه اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بتفقد الأعمال الخاصة بالتجميل والتطوير داخل المحافظة، ثم يقوم رئيس الوزراء بزيارة قناة السويس الجديدة ويلتقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لاطلاعه على آخر الأوضاع والمستجدات فى قناة السويس الجديدة وعمليات التجهيز لحفل افتتاح القناة.

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