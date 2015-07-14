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إنهاء 90% من الأعمال المدنية بمحطة المعالجة كيما 1 بأسوان

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إنهاء 90% من الأعمال المدنية بمحطة المعالجة كيما 1 بأسوان إنهاء 90% من الأعمال المدنية بمحطة المعالجة كيما 1 بأسوان
أكد المهندس أشرف زكريا نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب بأسوان أن العمل يسير على قدم وساق وبشكل مكثف بمحطتى كيما 1 وكيما 2 لإنهائها فى مواعيدها المحددة موضحاً أن الأعمال المدنية بمحطة المعالجة كيما 1 قد وصلت إلى 90%، فيما سيتم توريد الطلمبات الكهروميكانيكية فى بداية أغسطس القادم على أن يتم العمل فى تركيبها ثم التشغيل التجريبى للمحطة فى نهاية نفس الشهر مما سيساهم فى رفع كفاءة المحطة من 21 ألف م3 يومياً إلى 30 ألف م3 يومياً.

وكشف أشرف زكريا عن أن نسبة الأعمال المدينة فى محطة كيما 2 وصلت إلى 25 % وجار العمل على استكمال باقى الأعمال المدنية والكهروميكانيكية حيث من المقرر الانتهاء منها تماماً نهاية شهر سبتمبر القادم مما سيساهم فى رفع كفاءة المحطة من 35 ألف م3 يومياً إلى 45 ألف م3 يومياً.

تجدر الاشارة إلى أن مشروع إحلال وتجديد محطتى معالجة الصرف الصحى كيما 1 وكيما 2 رصدت له 40 مليون جنيه للقضاء نهائياً على أكبر بؤرة تلوث بمصرف السيل وأيضاً على مجرى نهر النيل.

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مصر 365

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