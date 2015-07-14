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36 سائقا بالشرقية يطالبون بنقلهم لموقف "السلام – القاهرة" لعدم تشريد أسرهم

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36 سائقا بالشرقية يطالبون بنقلهم لموقف "السلام – القاهرة" لعدم تشريد أسرهم 36 سائقا بالشرقية يطالبون بنقلهم لموقف "السلام – القاهرة" لعدم تشريد أسرهم
يعانى 36 سائق ميكروباص بمواقف "الحسينية الشرقية – عبود القاهرة"، من عزوف الركاب عن التوجه لموقف "عبود القاهرة" وتفضيلهم مدينة الحسينية من خلال موقف السلام- طريق القاهرة الصحراوى، الأمر الذى يكبدهم خسائر مالية.

يقول "عبد الرحمن محمد عبد الرحمن" سائق من مدينة الحسينية بالشرقية: "ما يقرب من 36 سائقا بموقف "الحسينية – عبود" وأسرهم مهددون بالتشرد، ونحن لا نريد أن لا نسلك مسلكا غير قانونى، حيث نعمل على خط سير "الحسينية – شرقية – عبود – القاهرة" منذ أكثر من خمسة عشر سنة، والراكب يفضل أن يتجه لموقف السلام الأقرب لطريق إسماعيلية الصحراوى، وذلك تلافيا للزحام ولم يتجه لموقف عبود إلا القليل، ولقرب موقف السلام من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى".

أما "محمد عبد الله" سائق، فأوضح أن عدد السيارات التى تعمل على هذا الخط 18 سيارة ولم تقف منها بموقف عبود سوى سيارتين أو ثلاث فقط، وذلك ثابت بدفاتر الكارتة بالموقف، مما يضطر باقى السيارات إلى المبيت بموقف عبود باليومين والثلاثة، مما يعرض السائقين للسرقة، فضلا عن التزامات السيارات تجاه 36 أسرة.

وأضاف: "على الجانب الآخر موقف النزهة أو ما يسمى بموقف السلام أو العاشر يوجد به تكدس فى الركاب، مما يوفى أكثر من 40 سيارة، علما بأن خط السير الرسمى لموقف السلام هو 16 سيارة منها 5 سيارات تحمل خطابات تشغيل احتياطى، وتستكمل باقى السيارات رحلات وسيرفيس القاهرة التى لا تحمل خطوطا".

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مصر 365

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