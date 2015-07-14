هيئة الطرق والكبارى: الانتهاء من تطوير طريق العلمين أغسطس المقبل

أكد المهندس عاطف فياض، رئيس منطقة غرب الدلتا لهيئة الطرق والكبارى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تطوير طريق العلمين سيستغرق شهرًا، ويتم الانتهاء منه فى شهر أغسطس المقبل، قائلاً: "إن الطريق بطول 13 كيلومترًا يبدأ من الطريق الصحراوى بمنطقة وادى النطرون، وينتهى عند الكيلو 102 بمدينة العلمين.

وتأتى عملية التطوير ضمن المشروع القومى لتطوير الطرق، لرفع كفاءة الطريق وصيانته، مشيرًا إلى أن المشروع تعمل به 3 شركات مقاولات كبرى، وجاء قرار غلق الطريق وتحويل الطريق المرورى حرصًا على أمن وسلامة المواطنين أثناء عملية التطوير، خاصة مع الانتهاء من تطوير الطريق الصحراوى "الإسكندرية – القاهرة"، مما ساهم فى وجود سيولة مرورية على الطريق والكبارى المنشأة عليه حديثًا.