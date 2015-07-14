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بالصور.. محافظ الأقصر يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد السيد يوسف بالكرنك

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شهد محمد بدر محافظ الأقصر، مساء أمس الاثنين، الاحتفالية التى نظمتها مديرية الأوقاف بالمحافظة للاحتفال بليلة القدر المباركة بمسجد السيد يوسف بالكرنك، وذلك عقب صلاة العشاء والتراويح وسط جمع غفير من أبناء المحافظة.

وعقب الاحتفال التقى المحافظ بعض المواطنين واستمع لبعض مشاكلهم وبعض المتطلبات الخاصة بهم، ووعدهم بالسعى فى تنفيذها.

حضر الاحتفال الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من المسئولين وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامى والعلماء من الأوقاف والأزهر الشريف، ومواطنى محافظة الأقصر.

وتناول الاحتفال خطبة عن فضل ليلة القدر وعن منزلة الدعاء بالليلة المباركة، والدعاء لكل المسلمين فى بقاع الأرض ولمصر بالأمن والأمان.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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