بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم حفظة القرآن خلال الاحتفال بليلة القدر

احتفلت مديرية أوقاف جنوب سيناء، بليلة القدر، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء نائبا عن السيد رئيس الجمهورية، واللواء جمال الريس، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود سامى نائبا عن مدير الأمن، والقيادات الأمنية والتنفيذية، والشيخ إسماعيل الراوى، مدير عام مديرية أوقاف، جنوب سيناء، ورجال القوات المسلحة، والشرطة، والمكرمين وأولياء أمورهم، وجمع غفير من مواطنى شرم الشيخ.

بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الشيخ جلال شريف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، عن فضل ليلة القدر، ثم كلمة الشيخ إسماعيل الراوى، عن فضل القرآن، حيث أشاد باهتمام المحافظ وإصراره على تكريم حفظة القرآن الكريم، من خلال المسابقة التى تجرى سنويا، ويتم التكريم خلال المولد النبوى، وليلة القدر.

كما ألقى المحافظ كلمة هنأ فيها، حافظى القرآن الكريم، وطالب الجميع بالتمسك بقيم الإسلام السمح، وتغيير الخطاب الدينى، وأضاف أن الوفود القادمة إلى شرم الشيخ، يمثلون سفراء لبلادهم، ويأتون لمشاهدة المسلمين والإسلام فى بلاده.

كما قام المحافظ بتكريم جندى من القوات المسلحة، وجندى من قوات الأمن لحفظهما القرآن كاملا، كما قام أيضا بتكريم عصام شوشة مدير عام المديرية المالية، لبلوغه سن المعاش، ومحمد قنديل مدير عام القوى العاملة، الذ تم نقله إلى محافظة الإسكندرية، لمجهوداتهم فى المحافظة، حيث أهداهما درع المحافظة، وشهادة التقدير، وهدية تذكارية.

كما قام المحافظ لأول مرة بتكريم 10 من الأئمة المتميزين بمدن المحافظة، وكذا فريق العمل والمشرفين على المسابقة بمديرية الأوقاف.

وبلغت المكافآت المالية المقدمة لحفظة القرآن الكريم، 50 ألف جنيه، بالإضافة للهدايا العينية، وعدد 15 رحلة عمرة لأهالى حافظى القرآن الكريم.

وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة هذا العام 1557 فائزا منهم 427 متسابقا منهم 36 القرآن كاملا، و46 ثلاثة أرباع القرآن، 69 نصف القرآن، و276 ربع القرآن.



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