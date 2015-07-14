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الرابع على الجمهورية "مكفوفين":أتمنى الالتحاق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية

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قال الطالب كريم عارف فوزى عارف الحاصل على المركز الرابع "مكفوفين" على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية، أن والده اتصل به ظهر الاثنين، وقال له فى أول اتصال: "يا كريم أنا شفت أسماء الأوائل وأنت مش منهم، ثم اتصل بى مرة أخرى، وقال لى يا كريم مبروك يا حبيبى أنت حصلت على المركز الرابع".

وقال كريم، "هذا بفضل الله وبمجهود والدى ووالدتى طوال مراحل تعليمى".
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>وأضاف كريم: كنت استيقظ مع آذان الفجر وأتوجه إلى المسجد لأصلى، ثم أعود إلى المنزل فى السادسة والنصف صباحًا أحفظ القرآن وأذاكر حتى الساعة الحادية عشر صباحًا، ثم أتوجه إلى دروسى وانتهى منها فى عقب آذان المغرب، ثم بعد ذلك أجلس مع أفراد أسرتى وأقرأ الكتب وأشاهد التليفزيون".

وأضاف كريم، أن هوياته القراءة والرياضة ويعشق فريق نادى الزمالك.
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>وتابع كريم: "كنت أقسم يومى بين القراءة والمذاكرة واللعب والجلوس مع أسرتى وأداء الصلاة فى المسجد فى أوقاتها".

ووجه رسالة للطلاب بالاهتمام بالمذاكرة، مؤكدًا أن طول مدة المذاكرة ليست سببًا فى النجاح، ولكن تقسيم الوقت للمرح والمذاكرة واللعب ووقت للقراءة هو من أسباب النجاح.

وقال كريم: "كنت أتمنى الدخول إلى شعبة العلمى للالتحاق بكليات القمة، إلا أن إعاقتى حالت دون ذلك، وأصبت بسبب ذلك بإحباط شديد إلا أنه بفضل الله ومساعدة والدتى ووالدتى قررت الاستمرار فى شعبة الأدبى، إلى أن حققت المركز الرابع على مستوى الجمهورية، وأتمنى الالتحاق بكلية الاقتصاد وعلوم سياسية لخدمة ".

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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