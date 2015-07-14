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محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر

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محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر
أعلن هانى المسيرى محافظ الإسكندرية عن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك فى الأحياء والمديريات المختلفة من الصحة والأوقاف، لتوفير الساحات المحددة لصلاة العيد.

كما أعلن هانى المسيرى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأحياء من الآن لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحا أن العمل فى العيد بالنوبتجيات فى الأحياء وليس إجازة، على أن يتواجد كل من رئيس الحى أو سكرتير عام الحى بالتناوب، ومعهم فريق عمل متكامل من كل الإدارات، للقدرة على التصدى لجميع أنواع المخالفات وخاصة أعمال البناء المخالف التى تتم باستغلال إجازة العيد.

وأشار المسيرى إلى أنه سيتم عمل دوريات على القصور والمبانى الأثرية تحسبا لاستغلال عطلة العيد فى أى أعمال هدم لتلك المبانى، مؤكدا أن هذه ستكون فترة تقييم لأداء رؤساء الأحياء والمسئولين لمعرفة مدى قدرتهم على تنفيذ القرارات والعمل من أجل "الإسكندرية".

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية لتوفير جميع احتياجات المواطنين بالمجمعات ولاسيما الأسماك، والتفتيش على محلات الفسيخ من قبل مديرية ومباحث التموين، لإعدام الفسيخ الفاسد، مشددا على تواجد مرفق الإسعاف ووجود تمركزات له لتغطية طريق الكورنيش والمتنزهات العامة.

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مصر 365

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