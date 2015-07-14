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بالصور.. محافظ الدقهلية يفطر مع عمال النظافة بالمنصورة ويصفهم بـ"الزملاء"

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بالصور.. محافظ الدقهلية يفطر مع عمال النظافة بالمنصورة ويصفهم بـ"الزملاء" بالصور.. محافظ الدقهلية يفطر مع عمال النظافة بالمنصورة ويصفهم بـ"الزملاء"
تناول حسام الدين إمام محافظ الدقهلية إفطاره اليوم مع عمال نظافة حى غرب المنصورة على مائدة أعدتها رئاسة الحى ورئيسه المهندس عبد الرحمن الشهاوى داخل فندق.
>اليوم السابع -7 -2015

حضر حفل الإفطار كل من اللواء أحمد الأدكاوى السكرتير العام وهناء عبد العزيز السكرتير المساعد واللواء سمير الغريب نائب مدير الأمن والمستشار منصور صقر رئيس محكمة المنصورة وقيادات حى غرب المنصورة.
>اليوم السابع -7 -2015

وصافح المحافظ جميع عمال النظافة واستمع إليهم ووعدهم بحل أى مشاكل تواجههم وحثهم على الأداء المتميز وأشاد بما قدموه فى الفترة الماضية وطالبهم بمزيد من لجهد والتقط معهم صورة تذكارية بناء على طلبهم.

وبعد الإفطار استمع المحافظ إلى بعض كلمات الحضور وعندما تحدث بدأ بتحية عمال النظافة ووصفهم بالزملاء فى لفتة أعجبت العمال وهتفوا بسببها "تحيا " ووعدوا ببذل جهد كبير يعيد المنصورة عروس الدلتا إلى سابق عهدها.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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