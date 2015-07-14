بالصور.. محافظ الدقهلية يفطر مع عمال النظافة بالمنصورة ويصفهم بـ"الزملاء"

تناول حسام الدين إمام محافظ الدقهلية إفطاره اليوم مع عمال نظافة حى غرب المنصورة على مائدة أعدتها رئاسة الحى ورئيسه المهندس عبد الرحمن الشهاوى داخل فندق.

حضر حفل الإفطار كل من اللواء أحمد الأدكاوى السكرتير العام وهناء عبد العزيز السكرتير المساعد واللواء سمير الغريب نائب مدير الأمن والمستشار منصور صقر رئيس محكمة المنصورة وقيادات حى غرب المنصورة.

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وصافح المحافظ جميع عمال النظافة واستمع إليهم ووعدهم بحل أى مشاكل تواجههم وحثهم على الأداء المتميز وأشاد بما قدموه فى الفترة الماضية وطالبهم بمزيد من لجهد والتقط معهم صورة تذكارية بناء على طلبهم.

وبعد الإفطار استمع المحافظ إلى بعض كلمات الحضور وعندما تحدث بدأ بتحية عمال النظافة ووصفهم بالزملاء فى لفتة أعجبت العمال وهتفوا بسببها "تحيا مصر" ووعدوا ببذل جهد كبير يعيد المنصورة عروس الدلتا إلى سابق عهدها.



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