بالصور.. ظهور محافظ الإسكندرية السابق بعد 5 أشهر من مغادرة المنصب

شهدت محافظة الإسكندرية مؤخرا، عودة ظهور اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية السابق، بعد انقضاء 5 أشهر اختفى فيها عن المشهد بالإسكندرية ولكنه لم يختف عن الحياة الاجتماعية بالقاهرة.

وشهدت الفترة الماضية مشاركة اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية السابق، فى عدد من المؤتمرات واللقاءت التى تمثل طابعا اجتماعيا بمحافظة القاهرة، إلا أنه عاد للظهور مرة أخرى بمحافظة الإسكندرية، حيث شارك فى حفل إفطار أعدته الغرفة التجارية بالإسكندرية أمس بحضور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة، وهانى المسيرى محافظ الإسكندرية الحالى وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية .

كما شارك فى إحدى لقاءات لجنة التنمية التى تضم عددا من رجال أعمال الإسكندرية، والتى شكلت بقرار شخصى منه فى فترة توليه منصب محافظ الإسكندرية، والتى يترأسها رجل الأعمال محمد رجب، خاصة أن تلك اللجنة قد أثارت البلبلة فى الإسكندرية لاتهام بعض رجال الأعمال المنتمين إليها بالتهرب الضريبى، وبعد قرار هانى المسيرى المحافظ الحالى بالإبقاء عليها وعدم حلها كما كان متوقعا، بمبرر أن الإسكندرية تحتاج إلى كل يد تعمل للتنمية .



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اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية السابق و رجل الأعمال محمد رجب



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محافظ الإسكندرية السابق مع رئيس لجنة التنمية



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اللواء طارق مهدى يشارك فى حفل إفطار لجنة التنمية