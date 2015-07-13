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محافظ السويس يكرم أوائل الجمهورية فى التعليم الفنى

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محافظ السويس يكرم أوائل الجمهورية فى التعليم الفنى محافظ السويس يكرم أوائل الجمهورية فى التعليم الفنى
كرم اللواء العربى السروى محافظ السويس ظهر اليوم بالديوان العام أوائل الدبلومات الفنية لهذا العام على مستوى المحافظة والجمهورية من أبناء السويس بمنحهم شهادات تقدير وميداليات تذكارية تقديرا وتكريما لتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى السويس والجمهورية.

والأوائل هم إيمان عبد الهادى جودة الأولى على المحافظة، والثانية على الجمهورية وفاطمة عيد محمد الثانى على السويس والرابع على الجمهورية، ومنى محمد محمد الثالث على المحافظة والخامس على الجمهورية وندا على محمد الرابع على المحافظة والسابع على الجمهورية، وإيناس غريب جوهر الخامس على المحافظة والتاسع على الجمهورية، وأميرة سيد محمد السادس على السويس والعاشر على مستوى الجمهورية وذلك فى التعليم التجارى المتقدم، ومنى عبد الهادى عبد المولى الأولى على السويس فى الصناعات المتقدمة وهند محمد خليل الأولى على التعليم الفنى الفندقى.

كما كرم المحافظ العشرة الأوائل من مدرسة الصناعات المتقدمة بـ24 أكتوبر وأوائل التعليم الفنى الفندقى والتعليم الصناعى ثلاث سنوات والتجارى والزراعى والصناعات البحرية على مستوى السويس، وكرم المحافظ مديرى المدارس الفنية والمسئولين على التعليم الفنى لجهودهم مع الطلاب والطالبات طوال الدراسة، مؤكدا أن التعليم الفنى سيكون له دور كبير فى المرحلة القادمة على مستوى بصفة عامة والسويس بصفة خاصة.

وأشار بيان إعلامى صادر من الديوان العام إلى أن اللواء العربى السروى أكد أولياء الأمور بالاستمرار فى دعم أبنائهم معنويا وماديا وتشجعيهم من أجل الاستمرار فى التفوق فى حياتهم ويصبحون منتجين فى المجتمع المصرى.

حضر التكريم عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم وسلمى الشاعر وكيل المديرية ومحمد عزب مدير عام التعليم الفنى ومديرى المدارس الفنية والأوائل وأولياء أمورهم.

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مصر 365

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