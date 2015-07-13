تعيين محمد سويحل رئيسا لقرية الميدان بالعريش

أصدر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، قرارًا بتعيين "محمد سويحل" رئيسًا لقرية الميدان بالعريش، بعدما كان قائمًا بأعمال رئيس القرية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ برؤساء الأحياء والقرى بمدينة العريش اليوم، بحضور المهندس محمد البيك، رئيس مركز ومدينة العريش، ونوال سالم، مقرر فرع المجلس القومى للسكان بشمال سيناء.

يذكر أن قرية الميدان هى أكبر قرى مدينة العريش وتقع على الطريق الدولى العريش القنطرة.

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