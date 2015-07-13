وفد روسى يزور المنطقة الصناعية بكوم أوشيم فى الفيوم

التقى اللواء خالد جبرتى السكرتير العام لمحافظة الفيوم، بوفد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدى غازى وعدد من الخبراء الروس لتفقد عدد من المشاريع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم وذلك فى إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر وروسيا.

ضم الوفد كل من السيد بوريس لوجوفى خبير بالمكتب التجارى الروسى وممثل الوفد الروسى، والمهندس السعيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار والاتفاقات الدولية، وشادية قدرى مدير عام الاتفاقات الدولية، وأحمد عبد المنعم عامر الاقتصادى بالإدارة العامة للاتفاقات الدولية.