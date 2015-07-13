بالصور.. تجهيز صاجات كعك العيد عادة مصرية بالإسماعيلية تأبى الانقراض

وسط حى المحطة الجديدة بمدينة الإسماعيلية، يقبع "فرن عباد الرحمن" آخر الأفران المحتفظة بعادة تجهيز كعك العيد كل عام، ليستقبل أهالى المنطقة المحافظين على تجمع العائلة حول طاولة العجين لنقش الكعك ورصه فى "صاجات".

وتراجع دور تجهيز الكعك وإقبال ربات البيوت على عمل حلويات العيد بالمنزل، مع انتشار محلات الحلويات وتوفر الحلويات الجاهزة، لكنه مازالت أسر تفضل صنع الكعك بأيديهم كجزء تراثى وأحد الطقوس المكملة لشهر رمضان واستقبال عيد الفطر.

عادل عبد البديع "المسئول عن فرن عباد الرحمن" ، قال:"ما زلنا نفتح الفرن كل عام لإعداد الكعك ويأتى إلينا أهالى المنطقة ومعروفون بالاسم".

ويضيف:"عمر الفرن من عمر مدينة الإسماعيلية تقريبا، وما زال محافظا على طريقة الشوى والتسوية القديمة، ولم نتحول لأفران حديدية".

"عادل" خصص فترة ما بعد الإفطار فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان لاستقبال الراغبين فى تسوية الكعك، لانشغال الفرن طوال النهار بعمله الأساسى "شوى الأسماك".

أمام "عادل" مهمة إعداد صاجات بها كعك وبسكويت ومخبوزات لأسر وقفت تنتظر دورها، وعليه تجهيز الفرن لعمل النهار التالى.

وأوضح "تسوية الكعك فى الأفران الأسمنتية مختلف عن الأفران الكهربائية التى تستخدمها محال الحلويات الآن، لأننا أولا نحافظ على طقس قديم فى رمضان واستقبال العيد وأيضا هناك من ما زال يفضل الكعك المصنوع يدويا" .

ثلاثة أفران فقط مازالت تحتفظ بعادة إعداد الكعك بمدينة الإسماعيلية وتراجع حجم الإقبال عليها أمام ما يقرب من 30 محلا للحلويات الجاهزة بالمدينة .

"أم أيمن" سيدة تقترب من الستين من عمرها، تقول" نفضل الكعك الذى نصنعه بأيدينا، رغم جهده مع تنظيف المنزل قبل العيد لكنه يعد سببا لفرحة أطفال العائلة فى لمة صنع الكعك" .

وأضافت: "الكعك الجاهز بقى غالى قوى وكل سنة بيغلى عن اللى قبلها، لكن الكعك المصنوع فى البيت أوفر حاجات بسيطة، لكن متعة صنعه أكتر".



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صاج كعك العيد



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فى انتظار الكعك



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أفران قليلة فى الإسماعيلية تعمل على تسوية الكعك



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فرن عباد الرحمن عمره يقترب من 100 عام ومازال يحتفظ بطرقه القديمة



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صاج مخبوزات داخل الفرن



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تهوية الكعك قليلا قبل توصيله لأصحابه من الفرن



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عادل ومساعده يوسف فى الفرن



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تجهيز الصاجات قبل دخول الفرن



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استراحة بسيطة أمام فتحة الفرن



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الكعك اليدوى مازال منافسا لمحلات الحلويات



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فى انتظار النضج فى النار



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زبائن تتحدث مع صاحب الفرن حول موعد تسلم الكعك



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البيتى فور أحد الحلويات المفضلة مع الكعك



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تسوية الكعك