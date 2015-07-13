التأمين الصحى بالغربية يفتتح لجنة الفيروسات الكبدية بسمنود

افتتح الدكتور مجدى العشرى وكيل الوزارة ومدير فرع الغربية للتأمين الصحى مساء الأحد لجنة الفيروسات الكبدية بعيادة سمنود الشاملة، بحضور رمضان عيد رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود والدكتور محمد الحمراوى مدير عيادات الفرع والمشرف العام على لجان الفيروسات، والدكتور السيد السجاعى مدير العيادة والدكتور السيد ثروت استاذ الكبد بمعهد شبين والدكتورة فاتن عنتر استشارى الباطنة بالعيادة.

وتعتبر لجنة فيروسات سمنود هى الثالثة بفرع الـتأمين الصحى بالغربية، حيث يوجد لجنة بعيادة على بن أبى طالب بطنطا، ولجنة بعيادة ابن سينا بالمحلة.

وأكد العشرى، فى كلمته أثناء الافتتاح، أن فكرة إنشاء لجنة الفيروسات بسمنود جاءت بعد زيادة أعداد المرضى على لجان طنطا والمحلة، بهدف الحفاظ على مستوى تقديم الخدمة ومراعاة التوزيع الجغرافى لسكان الغربية.