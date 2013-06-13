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"غد الثورة" يشارك في مظاهرات 30 يونيو

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"غد الثورة" يشارك في مظاهرات 30 يونيو "غد الثورة" يشارك في مظاهرات 30 يونيو

كتب : أحمد العميد منذ 23 دقيقة

أكد المهندس شادي طه، رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة، أن الحزب سيشارك في فعاليات يوم 30 يونيو.

وقال طه في بيان له مساء اليوم، إن قيادات الحزب على تواصل دائم مع قوى سياسية مختلفة من أجل إخراج الفاعلية بزخم حقيقي، مضيفًا أن القوى الثورية المدنية تسعى لأن يخرج الملايين من المصريين لإسقاط شرعية الرئيس محمد مرسي.

وأكد رئيس المكتب السياسي للحزب أن جماعة الإخوان ستدرك أن الشعب المصري وحده هو من يملك السلطة، وأنه من أعطى السلطة للرئيس وهو من سينزع تلك السلطة منه في 30 يونيو.

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