جلدك بيشقق فى رمضان.. 6 نصائح لحمايته وعلاجه أهمها تستحمى بمية دافية

جلدى بيشقق فى رمضان، شكوى قد تتردد على ألسنة الكثيرين ممن يعانون من مشكلات صحية خلال الصيام، والناتجة عن عاداتهم الغذائية واليومية غير الصحية، والتى يدفع ثمنها الجلد والبشرة كأرق أجزاء الجسم.

وهنا يوضح الدكتور فاروق أحمد أخصائى التناسلية والجلدية، أن التشققات الجلدية التى تصيب البعض فى نهايات شهر رمضان بشكل خاص، هو أمر ناتج عن قلة الترطيب ووصول الجسم بشكل عام لحالة من العطش العام، والجلد والبشرة بشكل خاص يعانون من ضعف التغذية والترطيب.

وتابع فاروق موضحا أن التشققات الجلدية تنتج من قسوة الجلد وتشقق قشرته، وهو دليل على الرغبة الطاغية فى الترطيب الداخلى والخارجى، ويقدم أخصائى الجلدية والتناسلية مجموعة من النصائح التى يقى بها الصائم جلده من التشقق ويعالجه سريعا :

- عليك بالاهتمام بدهان الجسم والمناطق التى تعانى التشقق بالفازلين الطبى الصحى يوميا قبل النوم.

>- دهان الأماكن التى تعانى التشقق بزيوت طبيعية كالسمسم واللوز والزيتون والجرجير وجنين القمح.

>- الابتعاد عن التعرض للشمس لساعات طويلة فالجلد يحتاج للابتعاد عن مصادر الجفاف.

>- الاستحمام بمياه دافئة لا ساخنة لأن الساخن يزيد من شدة التشققات.

>- الاهتمام بتجفيف الجسم وأماكن التشقق جيدا.

>- شرب المياه بشكل كاف لينال الجسم حقه من الارتواء.

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