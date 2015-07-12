محامو الشرقية يستنكرون الاعتداء على زميلهم بمحكمة مدينة نصر

قال إبراهيم حسونة أمين عام النقابة الفرعية لمحامي الشرقية، إن المجلس النقابة العامة يعقد الآن اجتماعًا طارئًا برئاسة سامح عاشور وبحضور عاكف جاد نقيب محامي الشرقية، لبحث أزمة تعرض زميلهم محمد الجمل بطلق نارى داخل محكمة مدينة نصر، هو ابن محافظة الشرقية.

وأضاف أمين النقابة لـ"اليوم السابع"، أن جموع المحامين فى حالة غضب لما تعرض له زميلهم، مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الزميل وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وحول ما تردد عن نية المحامين لإضراب عن العمل قال إبراهيم حسونة، إن مجلس النقابة ما زال منعقدًا الآن ولم يصدر أى قرارات حتى اللحظة، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ أى قرار يتخذه المجلس.

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