بالفيديو.. لطلبة الطب..تقنية جديدة تستعرض جسم الإنسان تنهى عصر تشريح الجثث والهياكل

نبأ سار لآلاف من طلاب الثانوية العامة بالقسم العلمى، والذين على وشك الالتحاق قريبا بإحدى الكليات الطبية فى المرحلة الجامعة، حيث ستشهد الأيام القادمة تطورا غير مسبوق فى الوسائل التعليمية المستخدمة فى علم تشريح جسم الإنسان، والتى كانت يعتمد فيها الطب وطلابه على تشريح الجثث والشرح على الهياكل العظمية.

وأشارت التقارير أن أطباء المستقبل سيتمكنون من التدريب على الجسم البشرى وعرضه فى صورة مجسم ثلاثى الأبعاد يعرف باسم الهولوجرام، حيث سيتمكن الطلبة من التعرف على مكونات جميع أنسجة وأعضاء الجسم البشرى من خلال استعراض الهولوجرام الخاص بالجسم، وذلك باستخدام جهاز يتم تركيبه أعلى الرأس يحتوى على بعض الكاميرات والمستشعرات.

وجاء ذلك بعد التعاون المشترك بين شركة مايكروسوفت وجامعة كيس وسترون ريسرف الأمريكية، والتى تم بموجبها تطوير تقنية الهولوجرام فى تبسيط تشريح وتركيب الجسم البشرى لطلاب كلية الطب وزيادة التفاعل فى العملية التعليمية وجعلها أكثر واقعية، وكما أنهم سيتمكنون من استعراض تركيب الأعضاء الداخلية للجسم بشكل ثلاثى الأبعاد، والتعرف على المشاكل الطبية التى قد يواجهونها كأطباء فى المستقبل، وهو ما سيزيد من التحصيل الدراسى للطلاب وتعزيز فهمهم للمواد الطبية، وبالتالى انتهاء عصر الأطلس الطبى الملون والاعتماد على الطلاسم الطبية، والتى كان يضطر طلاب الطب خلالها إلى حفظ بعض المعلومات غير المفهومة ودون أن يروا تطبيقا عمليا لها على أرض الواقع.

وأكد الباحثون أنه هذه التقنية الجديد قد تغنى طلاب كليات الطب عن التدريب على جثث الموتى والهياكل العظمية.

