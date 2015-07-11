مقتل شخص وإصابة 4 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 4 آخرون فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، لخلافات على انبعاث رائحة كريهة من سيارة كسح أمام منزل القتيل والمصابين.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الذاخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء خالد شلبى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه تبلغ للعميد صلاح مشعال، مأمور مركز شرطة أسيوط، من رئيس نقطة شرطة منقباد، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، لخلافات على انبعاث رائحة كريهة من سيارة كسح ما نتج عنها وفاة كامل عبدالسلام عبدالرسول واصابة يوسف على عبد القادر على وإبراهيم يوسف على عبد القادر، وإصابة اثنين آخرين.

تم نقل الجثة لمستشفى أسيوط الجامعى، والمصايين إلى مستشفى أسيوط العام.