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اسناد أعمال المرحلة الأولى لتوسعة بركة صرف الداخلة بتكلفة 13 مليون جنيه

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اسناد أعمال المرحلة الأولى لتوسعة بركة صرف الداخلة بتكلفة 13 مليون جنيه اسناد أعمال المرحلة الأولى لتوسعة بركة صرف الداخلة بتكلفة 13 مليون جنيه
قال عبد الحى سليمان مدير الإدارة العامة للصرف بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إنه قد تمت الموافقة على إسناد عملية توسعة بركة الصرف الزراعى فى موط بمركز الداخلة لإحدى الشركات، استعدادا لفصل الشتاء بتكلفة 13 مليون جنيه، لإنجاز عملية التوسعة على مساحة 71 فدان كمرحلة أولى.

وأكد مدير الإدارة العامة للصرف أن إجراءات التنفيذ ستكون أول أغسطس القادم، وتستمر لمدة 4 أشهر، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير الرى عقب زيارته لبركة صرف موط وموافقته على إجراء عملية توسعة لها على مساحة 210 أفدنة.

وأضاف سليمان أن الإدارة تنفذ أيضا أعمال خطة تطهير المصارف الزراعية بمراكز المحافظة الخمس بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 ملايبن جنيه، والتى تستمر لمدة عامين، وتضم تغطية مصارف وتركيب مواسير ووصلات بالإضافة إلى تعميق وتوسعة البرك الزراعية، وخاصة المصارف والبرك الموجودة بالقرب من المناطق السكنية بالقرى والمدن.
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