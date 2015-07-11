بالصور.. شباب مستقبل وطن يقدمون الهدايا للأطفال بمستشفى 57357 فرع طنطا

زار مجموعة من شباب حزب مستقبل وطن أمانة مركز ومدينة المحلة الكبرى مستشفى سرطان الأطفال 57357 فرع طنطا، تحت شعار أطفالنا مستقبل وطن، وذلك فى إطار التواصل المجتمعى مع الجماهير.

وشارك شباب الحزب مع الأطفال يومهم وقاموا بتقديم الهدايا العينية فى محاولة للتخفيف عنهم.

وقال محمد السعدنى أمين العلاقات الخارجية بالحزب بمركز ومدينة المحلة الكبرى إن الحزب سيقوم بحملة لتشجيع أبناء مدينة المحلة لزيارة الأطفال، وتقديم التبرعات للمستشفى مع توفير الدعم اللازم للمستشفى لإنقاذ الأطفال المصابين بالسرطان.



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شباب حزب مستقبل وطن داخل إحدى غرف مستشفى سرطان الأطفال فرع طنطا



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جانب من الزيارة



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شباب مستقبل وطن أمام مستشفى 57357 فرع طنطا



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جانب من الزيارة