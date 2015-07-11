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حمام السباحة باستاد دمياط يستأنف استقبال الراغبين فى التدريب

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حمام السباحة باستاد دمياط يستأنف استقبال الراغبين فى التدريب حمام السباحة باستاد دمياط يستأنف استقبال الراغبين فى التدريب
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إعادة تشغيل حمام السباحة باستاد دمياط بواسطة مديرية الشباب والرياضة، وذلك اعتبارا من اليوم بعد انتهاء عقد الشركة التى كانت تديره، وصرح المحافظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تجهيز حمام السباحة والانتهاء من أعمال النظافة وإضافة الكلور للمياه، مشيرا إلى أن الأسعار ستقل عن الشركة التى كانت تديره، حيث إن الهدف ليس الربح لكن تحقيق آمال وطموحات المواطنين.

ومن جانبه أوضح علاء جاد مدير عام الشباب والرياضة أنه بناء على توجيهات المحافظ تم اليوم عقد اجتماع للجهاز الإدارى والمدربين لتوزيع العمل وعمل برنامج للتدريب والإعلان عن استقبال الراغبين فى التدريب على السباحة باستاد دمياط الرياضى.
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