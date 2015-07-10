ضبط 487 علبة بسكويت وكحك منتهية الصلاحية فى الإسماعيلية

ضبطت مباحث التموين سيارة تقل 487 علبة بسكويت وكحك العيد منتهية الصلاحية أثناء توزيعها فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمد جاد مدير المباحث بنجاح العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية ومعاونه النقيب مصطفى الفقى معاون مباحث التموين والقوة المرافقة لهما من ضبط السيارة رقم "ط د ر 3975" نقل دمياط " قيادة "ا. ن. ف" تاجر وعلى متنها 487 علبة كحك وبسكويت منتهية الصلاحية منتجة العام المضى، وتم تعبئتها هذا العام فى كراتين جديدة وعرضها للبيع على تجار الإسماعيلية.

وقال مصدر أمنى إن الكمية المضبوطة من الكحك والبسكويت وزنت نحو 750 كيلو وتم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات وتحرر المحضر رقم 2336 جنح قسم أول الإسماعيلية لسنة 2015 وباشرت النيابة العامة التحقيق.