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دراسة: عادات ضارة تقلل نظريا عمرك 23 عاما.. أهمها التدخين وقلة النشاط

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دراسة: عادات ضارة تقلل نظريا عمرك 23 عاما.. أهمها التدخين وقلة النشاط دراسة: عادات ضارة تقلل نظريا عمرك 23 عاما.. أهمها التدخين وقلة النشاط
كشفت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون من جامعة كامبردج البريطانية عن نتائج خطيرة للغاية بخصوص بعض أنماط الحياة غير الصحية، والتى تضر بصحة الإنسان، حيث أشارت إلى أن اتباع أساليب حياتية ضارة والإصابة بعدها بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكر من النوع الثانى قد يتسبب نظرياً فى تقليل متوسط عمر الإنسان بمعدل 23 عاماً.

ومن أبرز العادات الضارة التى يتبعها الكثير من الأشخاص حسب الدراسة: قلة النشاط الرياضى وتدخين السجائر، واتباع حمية غذائية ضارة، وأكد الباحثون أن الإصابة بالأمراض الخطيرة الناجمة عن هذه العادات يرفع نظرياً فرص وفاة الإنسان، وهو ما يعد أمراً خطيراً.

وكشفت النتائج أن 80% من حالات الوفاة المبكرة والناجمة عن اتباع أنماط حياة غير صحية يمكن تجنبها عن طريق اتباع العادات الصحية، والتى رغم بساطتها إلا أن غالبية الناس لا يتبعونها، وهى تشمل: ممارسة الرياضة والتمتع بوزن مثالى، واتباع حمية صحية وعدم التدخين والابتعاد عن تناول الخمور.

وأضاف الباحثون أن التأثير الناجم عن اجتماع الأنماط غير الصحية معاً يتفوق على تأثير تدخين السجائر لوحدها، والأخيرة يقلل نظرياً متوسط عمر البشر بمعدل 10 سنوات.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Journal of the American Medical Association."، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "تيليجراف" البريطانية فى السابع من شهر يوليو الجارى.

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مصر 365