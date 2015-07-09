شوربة الشوفان تقوى المناعة وتنظم الكولسترول.. اعرف طريقة تحضيرها الصحية

الشوفان له العديد من الفوائد الصحية، لأنه يساهم فى التخلص من الوزن الزائد، ويعطى الجسم العديد من الفوائد الصحية التى لا تحصى، وذلك يرجع إلى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة.

وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، طريقة إعداد شوربة الشوفان بالثوم،

وهى:

طريقة التحضير:

أخيرا تقدم أخصائية التغذية العلاجية، فوائد شوربة الشوفان بالثوم، وهى:

>1- ملعقة كبيرة من زيت الذرة.> 2- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.> 3- نصف ملعقة من الملح والفلفل الأسود.>4- ربع دجاجة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.>5- كوب ونصف من الشوفان.>6- بصل أخضر مقطع إلى شرائح صغيرة والكمية حسب الرغبة.>7- بقدونس مفروم ناعم.>8- قطع خبز مقطع إلى مكعبات صغيرة والكمية حسب الرغبة.>9- بعد سلق الدجاج ينصح بأخذ كمية من الشوربة.>1- قومى بتشويح الثوم فى زيت ذرة وضيفى الدجاج والملح والفلفل.> 2- ثم ضيفى نصف كمية الشوفان وضيفى الشوربة وباقى الشوفان واخلطيهم جيدا.>3- ضيفى البصل الأخضر والبقدونس وقدميها ساخنة بعد تزينها بالتوست والبصل.>1- تقوى الجهاز المناعى.>2- تساعد على تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم و تحد من ارتفاعه.>3- تخلصك من الوزن الزائد، وذلك يرجع إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية.>4- تحد من إصابة الجسم بالإمساك.